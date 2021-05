Bertens treft Hercog in Parijs, Rus na winst op Roemeense mogelijk tegen Serena

Hercog (30) bezet plek 73 op de mondiale ranking. Ze kent vooralsnog geen al te goed tennisjaar. Wat dat betreft had het slechter gekund voor Bertens. Die heeft dit seizoen ook zo haar kopzorgen. Haar rentree na een achillespeesblessure pakte vooralsnog niet goed uit. Ze heeft zich door problemen met de belastbaarheid van de pees al voor vier toernooien moeten terugtrekken: Charleston, Stuttgart, Rome en Belgrado. Bertens kwam tot slechts zes partijen in 2021, waarvan ze er twee won. Maar de trainingen in aanloop naar Roland Garros verliepen volgens coach Elise Tamaëla goed.

Bertens haalde vijf jaar geleden de halve finale in Parijs. Het was de opmaat voor een zeer succesvolle periode, waarin ze onder andere het grote graveltoernooi van Madrid won en tot de vierde plek op de wereldranglijst kwam.

Arantxa Rus komt in de eerste ronde Mihaela Buzarnescu tegen. De Roemeense staat op plek 148 van de wereld. Rus, die later vandaag de kwartfinale speelt op het voorbereidingstoernooi in Straatsburg, haalde in 2012 de vierde ronde in Parijs. Als ze van Buzarnescu wint, wacht mogelijk een treffen met Serena Williams in de tweede ronde.