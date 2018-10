Bertens treft Kerber bij WTA Finals

Tsitsipas wint zijn eerste ATP-toer­nooi in Stockholm

21 oktober De Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas heeft voor het eerst een ATP-toernooi gewonnen. Het 20-jarige talent, dit jaar al verliezend finalist in Barcelona en Toronto, was in de finale van het toernooi van Stockholm in twee sets te sterk voor de Let Ernests Gulbis: 6-4 6-4.