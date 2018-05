Bertens treft Kvitova in finale van Masters in Madrid

De 28-jarige Kvitova, nummer tien van de wereld, wist het prestigieuze toernooi in Madrid al in 2011 en 2015 op haar naam te schrijven. Ze staat echter vooral bekend als een specialiste op gras. Ze won al twee keer Wimbledon. Bertens speelde één keer eerder tegen Kvitova, op het 'heilige' gras in Londen. In de eerste ronde van Wimbledon in 2015 wist de 26-jarige Wateringse slechts één game te winnen van Kvitova.



Het toernooi in Madrid is één van de vier grote WTA-toernooien van het jaar. De finale start morgenavond op z'n vroegst om 18.30 uur.