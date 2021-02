Bertens valt uit top 10 na zege Serena Williams op Australian Open

Serena Williams (39) verdringt Bertens op de virtuele wereldranglijst, die live wordt bijgehouden gedurende de toernooien. De Amerikaanse won afgelopen nacht van Aryna Sabalenka. Ze plaatste zich voor de kwartfinale in Melbourne en maakt haar rentree in de top 10 van de wereldranglijst. Bertens zakt een plekje, van tien naar elf. De Nederlandse herstelt na een operatie aan haar achillespees en hoopt volgende maand in Doha haar rentree te maken.

Lees ook Serena Williams naar kwartfinales na winst op Sabalenka

Als na de Australian Open de nieuwe wereldranglijst verschijnt, komt er daarmee voor Bertens een einde aan een periode van 124 weken in de top 10. Ze was in 2018 pas de vierde Nederlandse speelster die de mijlpaal bereikte, na Kea Bouman, Betty Stöve en Brenda Schultz. In mei van 2019 bereikte Bertens haar hoogste notering, plek 4. Daarmee mag ze zich officieel de beste Nederlandse tennisster ooit noemen.

Overigens kunnen nog twee spelers Bertens, en in theorie ook Williams, inhalen op de Australian Open. Als Iga Swiatek of Elise Mertens zich in Australië gaan bemoeien met het winnen van de grand slam, kunnen zij ook de top 10 bereiken.