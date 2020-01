Bertens verliest dubbelfinale in Brisbane

Bertens en Barty pakten de eerste set met 6-3. Na een spannende strijd moesten ze de winst in de tweede set met 6-7 (7) aan hun tegenstandsters laten. In de supertiebreak beslisten de als eerste geplaatste Strycova en Su-Wei Hsieh de wedstrijd met 10-8 in hun voordeel.



In het enkelspel bereikte Bertens de kwartfinales in Brisbane. Ze werd daarin uitgeschakeld door de Japanse Naomi Osaka.