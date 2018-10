Bertens grijpt na thriller tegen Svitolina naast historische finaleplaats

Uiteraard kan Bertens maandag met een opgeheven hoofd het vliegtuig in stappen op weg naar haar vakantie-adres. Ze kende een topseizoen. Ze speelde vier prima partijen in Singapore om het af te sluiten, maar miste uiteindelijk net een balletje te veel in de halve finale.



Net als gisteren tegen Naomi Osaka begon Bertens prima aan de partij. Maar hetzelfde gold voor Svitolina. Die was ongeslagen de groepsfase doorgekomen en had indruk gemaakt met haar service en haar vastheid in de rally. De Oekraiënse (24), nummer 7 van de wereld, begon met serveren en noteerde bij 1-2 de eerste break, na een paar slordigheden van Bertens. Maar die plaatste in een indrukwekkende en aanvallende game daarop direct een rebreak: 2-3. De Nederlandse wisselde dropshots af met aces en forehandwinners en straalde zelfvertrouwen uit. Maar Svitolina stond ze ook aardig te raken vanuit het achterveld. Het ene punt was nog fraaier dan het andere.



Na een dubbele fout en een pechbal via de netrand kwam Svitolina op 4-5 ineens op setpunt. Maar Bertens serveerde zich keurig uit de problemen. Bij 5-5 kreeg ze zelf kansjes om te breken, maar dat lukte niet. En toen was de set ineens over na een zwakke beurt van Bertens, die op setpunt tegen een dubbele fout sloeg en daarop haar racket tegen de grond smakte.