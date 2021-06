Bertens wacht Oekraïens talent op Wimbledon, loodzware loting Griekspoor

Voor Bertens wordt het haar laatste deelname aan Wimbledon. De Wateringse stopt er na de Olympische Spelen mee en hoopt passend afscheid te nemen op haar laatste Grand Slam. Met Kostyuk treft Bertens een lastige tegenstandster. Kostyuk haalde enkele weken geleden de vierde ronde op Roland Garros, waarin ze het moest afleggen tegen titelverdedigster Iga Swiatek uit Polen. De tiener had in de eerste ronde voor een verrassing gezorgd door de Spaanse Garbiñe Muguruza te verslaan. De Oekraïense doet voor het eerst mee aan het hoofdtoernooi van Wimbledon. Bertens doet voor de achtste keer mee aan het grastoernooi. In 2018 bereikte ze nog de kwartfinales op het heilige gras van Wimbledon.

Zware loting voor Griekspoor en Van de Zandschulp

Bij de mannen doen er twee landgenoten mee. Botic van de Zandschulp, die door de afmelding van Dominic Thiem als lucky loser werd toegevoegd aan het deelnemersveld, treft in de eerste ronde de Fransman Gregoire Barrere en vindt in de tweede ronde mogelijk al de als zevende geplaatste Matteo Berretini op zijn pad. Tallon Griekspoor wacht een nog lastigere uitdaging: hij treft de als vierde geplaatste Alexander Zverev.



Novak Djokovic kan voor de zesde keer Wimbledon winnen en neemt het in de eerste ronde op tegen Jack Draper uit Groot-Brittannië. In de halve finales wacht mogelijk een herhaling van de Roland Garros-finale, want Stefanos Tsitsipas is als derde geplaatst. De Griek speelt in zijn eerste partij tegen grasspecialist Francis Tiafoe. Achtvoudig winnaar Roger Federer (als zesde geplaatst) zit het in het vierde kwart met onder andere Daniil Medvedev en opent tegen Adrian Mannarino. Hij kan Djokovic eventueel pas in de finale treffen.