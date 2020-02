Bertens wéér de beste in Sint-Petersburg

10e WTA-titelMet titelprolongatie in Sint-Petersburg heeft Kiki Bertens zich uitstekend gerevancheerd voor het pijnlijke verlies in de Fed Cup van vorige week. Ze versloeg in de finale Jelina Rybakina overtuigend: 6-1 en 6-3. Het is de eerste titel voor Bertens in 2020 en de eerste sinds ze officieel met Elise Tamaëla als coach werkt.

Door Rik Spekenbrink



Het was de vraag van deze week: zou het pijnlijke verlies in het afsluitende dubbelspel van het Fed Cup-duel tegen Wit-Rusland van vorig weekeinde doorwerken voor Bertens? Die zat er, fysiek en mentaal, helemaal doorheen na de nederlaag die ze samen met Demi Schuurs leed in Den Haag. Ze vloog een dag later direct naar Sint-Petersburg, waar ze als titelverdedigster ook de nodige druk zal hebben ervaren.

Maar Bertens deed het prima in de Russische stad. Ze trof geen absolute wereldtoppers, speelde zelf niet op een constant hoog niveau, maar het was meer dan goed genoeg. Alleen tegen Alexandrova verloor ze een set, gisteren in de halve finale.

Volledig scherm © AP Bertens had het beste bovendien voor de finale bewaard. Ze speelde een nagenoeg perfecte eerste set. Met aanvallend tennis brak ze de Kazakse meteen bij 1-1. Ze serveerde in haar eigen opslagbeurten sterk, plaatste nog twee servicebreaks en stond na 28 minuten al 1-0 in sets voor.

In de openingsgame van de tweede set kreeg Rybakina vier breekpunten, maar die werden door Bertens weggepoetst. Vervolgens veranderde het eenzijdige spelbeeld niet. De als achtste geplaatste Kazakse bleef, onder stevige druk van Bertens, fouten maken. Ze werd opnieuw gebroken en kwam geen moment echt goed in de partij.

Op 5-3 mocht Bertens serveren voor de titel en bijbehorende punten voor de wereldranglijst (470) en dollars (146.500). Het leverde geen problemen op. Met een luide kreet vierde Bertens het verzilverde matchpoint.

Even later volgde een diepe zucht en tranen van opluchting en geluk. ,,Ik voel me enorm gelukkig”, zei Bertens op de baan. ,,Het was een zware week, na vorig weekeinde in de Fed Cup. ,,Geen idee hoe het me is gelukt al die partijen te winnen. Ik heb het mijn team deze week zwaar gemaakt, om naar me te kijken. Mijn team heeft meer in mij geloofd dan ik in mezelf, bedankt daarvoor.”

Volledig scherm © REUTERS

Tiende

Voor Bertens was het haar vijftiende finale, waarin ze dus uiteindelijk haar tiende titel pakte. De eerste keer dat ze een toernooi winnend afsloot, was in 2012. Dat was in Fez, later won ze ook nog in Neurenberg (tweemaal), Lausanne, Charleston, Cincinnatti, Seoul, Sint-Petersburg en Madrid.

Bertens meldde zich eerder al af voor het toernooi van Dubai, dat komende week wordt gehouden. Daardoor loopt ze een ontmoeting met routinier Kim Clijsters (die haar rentree maakt) mis. Hoe dan ook: op de wereldranking die maandag wordt gepubliceerd, staat Bertens achtste.

Volledig scherm © REUTERS