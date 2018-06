Bertens wordt ondanks zege niet vrolijk van gras

De gravelspecialiste, die anderhalve week terug op Roland Garros strandde in de derde ronde, probeerde zich op het centercourt in Rosmalen af te sluiten voor het publiek. ,,Ik zei: het is gras, verwacht niet te veel van jezelf. Maar dat is toch lastig. Je hoort echt alle geluiden. Het is mooi om te zien hoe iedereen meeleeft, maar soms ook vervelend.''