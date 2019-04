Bertens zakt plaatsje op wereldranglijst

Keys volgt Bertens op als winnares in Charleston

7 april De Amerikaanse tennisster Madison Keys heeft Kiki Bertens opgevolgd als winnares van het graveltoernooi in Charleston. De 24-jarige Keys versloeg in de finale de Deense Caroline Wozniacki in twee sets: 7-6, 6-3. Bertens won het toernooi vorig jaar, maar strandde nu al in de derde ronde tegen Maria Sakkari uit Griekenland.