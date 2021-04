Bertens zegt af voor tweede enkelspel in landenwedstrijd tegen China

Arantxa Rus strandt in achtste finales in Bogota

7 april Arantxa Rus is er niet in geslaagd de kwartfinales van het WTA-tennistoernooi van Bogota te bereiken. De 30-jarige Nederlandse, die in Colombia als derde was geplaatst, verloor van Nuria Parrizas Diaz. De Spaanse nummer 171 van de wereldranglijst zegevierde in drie sets: 7-6 (4) 2-6 6-1.