Bertens zet goede lijn in 2018 door met zege op Ahn

Na haar zege in het dubbelspel speelde Bertens vandaag voor het eerst een enkelpartij in 2018. De overwinning op Ahn in de eerste ronde in Sydney kwam op een gunstig moment, nadat ze 2017 beroerd afsloot met een kansloze nederlaag tegen de 19-jarige Ana Konjuh in Brisbane: 1-6 en 2-6.



In de tweede ronde wacht Garbiñe Muguruza, de nummer één van de plaatsingslijst die een 'bye' had in de eerste ronde. De Wimbledon-winnares haakte vorige week in Brisbane in de eerste ronde al af door een krampaanval, waarna ze een wildcard in Sydney aanvroeg om wedstrijdritme op te doen voor de Australian Open. Bertens, de nummer 32 van de wereld, speelt eveneens in Sydney ter voorbereiding op de eerste Grand Slam van het jaar die op 15 januari van start gaat.