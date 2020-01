Bertens zonder zorgen naar tweede ronde

Begu miste in de tweede game meteen al haar eerste opslagbeurt waarna Bertens snel op 4-1 kwam. Na nieuw gameverlies was het binnen een half uur 6-1. In de tweede set startte Bertens al net zo voortvarend. Ze brak meteen weer de opslag van de 29-jarige Roemeense, die ook in de derde game haar service inleverde: 3-0. Dat overkwam Bertens zelf in de daaropvolgende game, maar bij 5-4 en 40-0 maakte ze de partij af door het benutten van haar eerste wedstrijdpunt.