Bij Elise Tamaëla staat mens centraal: ‘Een geboren leider ben ik niet, maar ik wil in gesprek blijven’

Rafael Nadal ontbreekt na twaalf titels op graveltoer­nooi Barcelona

Rafael Nadal heeft zich afgemeld voor het ATP-toernooi van volgende week in Barcelona. De 35-jarige Spaanse tennisser kampt met een ribblessure en kwam daardoor sinds de verloren finale van Indian Wells niet meer in actie. Nadal zegevierde vorig jaar voor de twaalfde keer in Barcelona.

12 april