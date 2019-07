Boete Williams voor beschadigen tennisbaan

De Australiër Nick Kyrgios kreeg een boete van 8000 dollar wegens onsportief gedrag tijdens zijn partijen in de eerste twee ronden. De All England Club legde de Italiaan Fabio Fognini een geldstraf van 3000 dollar op vanwege zijn verbale uitbarsting tijdens de partij tegen de Amerikaan Tennys Sandgren in de derde ronde. Fognini riep uit frustratie over de slechte kwaliteit van de baan dat er een bom moest ontploffen op Wimbledon.