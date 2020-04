Bonden tennis en golf lopen voorop met plannen voor 'als het weer kan'

In afwachting van een mogelijke versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus overleggen sportbonden met NOC*NSF hoe hun leden weer voorzichtig in actie kunnen komen in een 'anderhalve meter sportsamenleving'.

Tennisbond KNLTB en de Nederlandse Golf Federatie (NGF) lopen daarin voorop. ,,We moeten niet gaan zitten wachten tot we alle sporten weer kunnen doen zoals we gewend waren", zegt KNLTB-directeur Erik Poel. ,,We zijn met elkaar aan het kijken of we, binnen de grenzen van wat mag, in verschillende sporten weer gefaseerd open kunnen gaan. Uiteraard na uitdrukkelijke goedkeuring van de overheid en het RIVM.”

De tennisbond en de golffederatie nemen graag het voortouw om, in overleg met NOC*NSF en het ministerie van VWS, tot een protocol te komen. Daarin moeten afspraken worden geformuleerd waarbinnen sporten straks weer mogelijk is. ,,In afwachting natuurlijk van wat het kabinet op 21 april gaat zeggen", zegt Poel. Op die dag wordt bekend of de huidige maatregelen na 28 april worden gehandhaafd of versoepeld.

,,Tennis en golf zijn bij uitstek sporten die je op gepaste afstand kunt beoefenen. Samen met de golffederatie hebben we nu een aantal scenario's opgeschreven", vertelt Poel. ,,Verandert er niets, dan blijven de banen dicht. Maar is er sprake van enige ruimte dan kun je bijvoorbeeld weer met z'n tweeën de tennisbaan op, een enkelspel dus. Je houdt dan bijvoorbeeld als je vijf banen naast elkaar hebt de banen 2 en 4 dicht. Net als het clubhuis in eerste instantie. Golfen is ook een sport waar de afstanden tot elkaar groot zijn en zou met wat kleine aanpassingen in de golfbaan ook vrij eenvoudig in zo'n eerste fase weer kunnen opstarten."

Een ander onderdeel waar sporten als tennis en golf mee te maken hebben zijn de lessen. Poel: ,,Tennis- en golfleraren vormen een omvangrijke beroepsgroep die nu thuiszit. Ook daarmee zou je in een bepaalde fase weer voorzichtig kunnen beginnen, misschien eerst één-op-één." De NGF zocht onder meer raad bij buitenlandse golforganisaties, die de golfbanen al weer geopend hebben.

In deze tijden staat de bescherming van de gezondheid voorop, erkent ook Poel. "Maar als we verder kijken dan is het, met de nadruk op niet eerder dan het kan, ook weer belangrijk dat mensen gaan sporten en bewegen, alleen al om hun weerstand op te bouwen.”