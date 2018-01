'Borg en McEnroe' even terug in Ahoy

,,Wie jarig is trakteert'', liet toernooidirecteur Richard Krajicek weten. ,,Het leek ons een passend cadeau voor onze trouwe tennisfans die graag het toernooi bezoeken. Het is een prachtige film, die een mooi verhaal vertelt over twee van de grootste iconen van de tennissport. Om die te vertonen in deze unieke setting geeft een extra lading.''



Het toernooi heeft een band met de beide hoofdpersonen in de film, die afgelopen jaar in de bioscopen was te zien. Björn Borg wist het ABN AMRO World Tennis Tournament in 1979 op zijn naam te schrijven, na winst in de finale op John McEnroe. Het was de allereerste keer dat de iconen elkaar troffen in een finale.

In de film vertellen Shia LaBeouf en Sverrir Gudnason als respectievelijk McEnroe en Borg het verhaal achter de legendarische finale van Wimbledon 1980.