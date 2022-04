Botic van de Zandschulp begint gravelseizoen met nipte zege in Marrakesh

Baas WTA wil Russinnen niet weren: ‘De tennis­sters zijn onschuldi­ge slachtof­fers’

Steve Simon, de voorzitter van de profbond voor tennissters WTA, heeft laten weten dat hij niet van plan is Russische en Wit-Russische tennissters te weren uit toptoernooien na de Russische invasie in Oekraïne. ,,Speelsters mogen niet gestraft worden voor het autoritaire leiderschap in hun land”, zei hij tegen de BBC.

16 maart