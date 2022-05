Botic van de Zandschulp betreedt top 30 en verwerft geplaatste status Roland Garros

Botic van de Zandschulp is de top 30 van de wereldranglijst binnengekomen. De beste tennisser van Nederland steeg drie plaatsen en is nu de nummer 29 van de wereld.

De 26-jarige Van de Zandschulp haalde afgelopen week de tweede ronde van het masterstoernooi van Rome, waarin hij verloor van de Noor Casper Ruud. Door zijn entree in de top 30 is Van de Zandschulp volgende week geplaatst op Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. De beste 32 tennissers hebben op de grand slams een beschermde status.

Tallon Griekspoor is op plek 64 de tweede Nederlander. Ook hij steeg drie plekken. In de top 10 wisselden de Griek Stefanos Tsitsipas en Rafael Nadal van plek. Tsitsipas nam de vierde plek over van de 21-voudig grandslamkampioen. Nummer 1 Novak Djokovic liep uit op Daniil Medvedev, die deze week na een rugoperatie zijn rentree maakt op de tour. Djokovic was de beste in Rome.

Bij de vrouwen is Arantxa Rus de hoogst geklasseerde Nederlandse. Zij leverde twee plekken in en is nu de mondiale nummer 76. In de top veranderde er weinig en verstevigde Iga Swiatek haar leidende positie. De Poolse pakte zondag de titel in Rome en won in de Italiaanse hoofdstad al voor de 28e keer op rij. De Tsjechische Karolina Pliskova, vorig jaar finaliste in Rome, zakte twee plaatsen en staat nu achtste.

Van de Zandschulp is dus al verzekerd van deelname aan Roland Garros, maar dat geldt niet voor een aantal landgenoten. Tim van Rijthoven, Jesper de Jong, Richel Hogenkamp, Arianne Hartono, Suzan Lamens en Lesley Pattinama-Kerkhove moeten zich via een kwalificatie nog zien te plaatsen voor het graveltoernooi. Bij drie gewonnen wedstrijden plaatsen zij zich voor het hoofdtoernooi. Lamens komt vandaag al in actie tegen de Australische Maddison Inglis.

Volledig scherm Arantxa Rus. © ANP