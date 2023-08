Botic van de Zandschulp bij rentree na enkelblessure onderuit tegen nummer 385 van de wereld

met samenvattingen Elina Svitolina stunt en schakelt nummer 1 van de wereld Iga Swiatek uit: ‘Vanavond biertje drinken’

Elina Svitolina is op Wimbledon doorgedrongen tot de halve finales. De op een wildcard spelende Oekraïense zorgde voor een verrassing door in drie sets te winnen van Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld en tevens titelverdediger in Londen: 7-5, 6-7(5), 6-2. Het succes van de 28-jarige Svitolina is tevens het succes van haar Nederlandse coach Raemon Sluiter.