Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor al klaar in Monte Carlo

Van de Zandschulp, de nummer 43 van de wereld verloor in twee sets van de Amerikaan Sebastian Korda, die twee plekjes hoger staat op de ATP-ranking: 7-5, 6-4. Voor Van de Zandschulp was het zijn tweede graveltoernooi van het jaar. Afgelopen week werd de Veenendaler uitgeschakeld in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Marrakesh.

Later op de middag redde ook Tallon Griekspoor het niet in Monte Carlo. Hij verloor in drie sets van de Spanjaard Albert Ramos Viñolas: 6-4 4-6 6-2. Korda neemt het in de tweede ronde op tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, het 18-jarige talent dat onlangs het masterstoernooi van Miami op zijn naam schreef. Ramos Viñolas treft de Brit Cameron Norrie. Vorige week was de eerste ronde van het ATP-toernooi van Marrakesh ook al het eindstation voor Griekspoor, de nummer 58 van de wereld.