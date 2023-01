Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor winnen eerste ronde en treffen elkaar op Australian Open

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor hebben hun eerste ronde op de Australian Open overleefd. Van de Zandschulp versloeg in een slepende thriller Ilya Ivashka met 6-3, 3-6, 7-5, 6-3. Griekspoor won relatief eenvoudig met 6-3, 7-6, 6-3 van Pavel Kotov. Door hun zeges staan de Nederlanders woensdag tegenover elkaar in de tweede ronde in Melbourne.

Er staat vrijdag een Nederlandse tennisser in de derde ronde van de Australian Open. Zoveel is na dag één van het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar al duidelijk. Doordat Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor allebei hun eerste ronde-wedstrijd in Melbourne wonnen, staan beide Nederlanders woensdag tegenover elkaar. De één bereikte dat makkelijker dan de ander.

Van de Zandschulp, als eerste aan het toernooi gestart, begon goed aan zijn partij in de openingsronde. Hij was vanaf het begin af aan dominant in de rally’s, won zijn eigen servicegames eenvoudig en kwam al vroeg in de eerste set op een break voorsprong. Maar een slordige vierde servicegame van de Nederlander zorgde ervoor dat Ivashka die achterstand al snel weer ongedaan kon maken. Maar meteen plaatste Van de Zandschulp zijn tweede break in de eerste set, waardoor hij die uiteindelijk met 6-3 naar zich toe trok.

De Nederlander toonde ermee aan dat als hij zelf niet teveel fouten zou maken, hij een klasse beter was dan zijn Belarussische opponent. Maar die fouten maakte Van de Zandschulp vervolgens wel. Het zorgde ervoor dat hij snel op een break achterstand kwam. En dat maakte hij vervolgens niet meer goed, waardoor de tweede set met 6-3 naar Ivashka ging.

Het dreigde vervolgens een worsteling te worden voor de nummer 32 van de plaatsingslijst. In een set vol ellenlange deuce-games vol fouten, kreeg Van de Zandschulp 12 breakpoints tegen. Maar hij overleefde de meeste en voorkwam daarmee dat de Ivashka snel bij hem wegliep. In een set die bijna anderhalf uur duurde, kantelde hij de wedstrijd wel weer. Hij brak Ivashka terug toen hij op 5-4 voor de setwinst serveerde en werkte vervolgens zelf maar weer twee breekkansen weg. Het gaf de Nederlander vleugels, want hij brak zijn tegenstander meteen nog een keer en sleepte met zijn vierde game op rij de derde set binnen.

Daarmee was Ivashka nog niet verslagen. Hij bleef druk houden op de servicegames van Van de Zandschulp en brak de Nederlander ook in de vierde set vroeg. Maar die achterstand maakte Van de Zandschulp meteen weer ongedaan. Kort daarna trok hij de wedstrijd definitief naar zich toe. Hij brak Ivashka op 4-3 en serveerde de wedstrijd daarna uit. Na een thriller van ruim 3,5 uur staat de Nederlander in de tweede ronde van de Australian Open.

Volledig scherm Tallon Griekspoor serveerde sterk in zijn wedstrijd tegen Pavel Kotov. (Photo by AFP) © AFP

Zo moeizaam als het bij Van de Zandschulp ging, zo vlot verliep de openingswedstrijd voor Griekspoor. De nummer twee van Nederland, dit kalenderjaar nog ongeslagen na zijn toernooizege in Pune, domineerde tegen Pavel Kotov. De Russische nummer 117 van de wereldranglijst, als lucky loser geplaatst voor de Australian Open, kreeg alleen in de allereerste game van de wedstrijd een breakpoint.

Griekspoor daarentegen liep in de eerste en de derde set al snel weg bij zijn tegenstander, die alleen in de tweede set bij de Nederlander in de buurt kon blijven. Maar de tiebreak die daarin moest worden gespeeld, won Griekspoor vrij eenvoudig. Hij liet op baan zes van het complex in Melbourne zien wat hij ook al in Pune had gedaan. Met goed serveerwerk en dwingend spel zette hij zijn tegenstander vast en bepaalde hij het tempo.

Het leverde hem in iets meer dan twee uur tijd een 6-3, 7-6, 6-3 overwinning op, waardoor de nummer 63 van de wereld net als vorig jaar de tweede ronde haalt in Melbourne. Daar zal hij met vertrouwen naar uitkijken, gezien zijn uitstekende start van het seizoen. Ook al staat hij daarin tegenover Van de Zandschulp, waar hij vorige maand de finale van het NK nog van verloor. Maar wat de uitkomst woensdag ook is, er staat hoe dan ook een Nederlander in de derde ronde van de Australian Open.