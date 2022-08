Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven treffen qualifiers op US Open, Tallon Griekspoor tegen gravelspecialist

Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven nemen het in de eerste ronde van de US Open op tegen qualifiers, heeft de loting uitgewezen. Tallon Griekspoor is in New York gekoppeld aan een Argentijnse tegenstander.

Van de Zandschulp en Van Rijthoven zullen dus nog even moeten wachten voor ze hun definitieve tegenstanders weten. Het kwalificatietoernooi voor de US Open is nog bezig. Vandaag werd bekend dat de ongevaccineerde Novak Djokovic hoe dan ook geen acte de présence zal geven op het Amerikaanse Grand Slam-toernooi.



Griekspoor zal het in de eerste ronde opnemen tegen Federico Coria uit Argentinië. Op de ATP-ranking staat de Nederlander 32 plaatsen (ATP-46 om ATP-78) hoger dan zijn opponent, die net als diens oudere broer Guillermo Coria een specialist is op gravel. Mocht Griekspoor winnen, dan treft hij mogelijk het Spaanse toptalent Carlos Alcaraz in de tweede ronde.

Rus treft Amerikaanse

Arantxa Rus neemt het in de eerste ronde van de US Open op tegen de Amerikaanse Shelby Rogers. Dat is het resultaat van de loting voor het vierde grandslamtoernooi van dit jaar dat maandag begint. De 29-jarige Amerikaanse is de nummer 31 van de plaatsingslijst. Die positie bezet ze ook op de wereldranglijst. Rus (31) is de huidige nummer 96 van de wereld. Ze is de enige Nederlandse tennisster die rechtstreeks tot het hoofdtoernooi is toegelaten.

Serena Williams, die waarschijnlijk aan haar laatste toernooi begint, neemt het in de eerste ronde op tegen de Montenegrijnse Danka Kovinic. Al in de tweede ronde kan de Amerikaanse stuiten op Anett Kontaveit, de nummer 2 van de wereld uit Estland.

De Jong één zege verwijderd van US Open

Het hoofdtoernooi van de US Open, het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar, begint maandag. Jesper de Jong is daar nog één zege van verwijderd, want hij heeft de derde en laatste ronde bereikt van het kwalificatietoernooi. De Nederlander was in de tweede ronde in twee sets te sterk voor de Turk Altug Celikbilek, de nummer 234 van de wereld. De setstanden waren 6-2 en 7-5.

De 22-jarige De Jong staat 212ste op de wereldranglijst. In de strijd om een plaats in het hoofdtoernooi treft hij de ervaren Federico Delbonis. De 31-jarige Argentijn is als dertigste geplaatst in het kwalificatietoernooi. Gijs Brouwer is ook nog actief in de kwalificaties. Bij de vrouwen geldt dat voor Lesley Pattinama-Kerkhove en Arianne Hartono.