Botic van de Zandschulp grijpt op dramatische wijze naast eerste ATP-titel: ‘Het doet pijn’

Zijn tweede ATP-finale. In precies hetzelfde toernooi, tegen precies dezelfde tegenstander. Maar hoeveel gelijkenissen in het affiche er ook waren, de finale zelf liet zien dat er in een jaar tijd ook veel veranderd is. Was Botic van de Zandschulp vorig jaar op voorhand nog de favoriet tegen de jonge, nog relatief onbekende Holger Rune. Inmiddels is de Deen 19 jaar oud en de nummer 7 van de wereld.

Hij haalde na het toernooi van München vorig jaar nog vijf ATP-finales, waarvan hij er twee won. Zijn zege op Novak Djokovic in de finale van het Masters 1000-toernooi in Parijs sprak van die overwinningen het meest tot de verbeelding.

Groot contrast

Maar het grootste contrast was het feit dat er überhaupt een wedstrijd kwam. Want een jaar geleden moest Van de Zandschulp na zeven games opgeven doordat hij het erg benauwd had. Klachten die de Nederlander eerder in zijn carrière had gehad, onder controle kreeg en uit het niets en éénmalig terugkeerde. Het wierp een dikke schaduw over zijn eerste ATP-finale heen.

Maar zijn tweede werd een prachtig en dramatisch gevecht. Al vanaf de eerste game was het duel tussen Rune en Van de Zandschulp intens. De Nederlander werd meteen onder druk gezet door de jonge Deen en na een lange game direct gebroken. Van de Zandschulp knokte zich kort daarna met uitstekend spel terug, maar kwam vervolgens weer onder flinke druk van Rune te staan. Hoewel Van de Zandschulp prima serveerde, sterke returns sloeg, uitstekend bewoog en degelijk was in de rally, was Rune nog net een beetje beter, waarna hij de eerste set met 6-4 won.

,,Dit was een erg teleurstellende wedstrijd voor mij. Natuurlijk heb ik een goed toernooi achter de rug, maar dat goede gevoel verdwijnt wel als je op zo’n manier een finale verliest”, aldus de 27-jarige Nederlander. Volgens Van de Zandschulp had Rune in de eerste set het beste van het spel. ,,Ik werd meteen door hem gebroken, maar ik vocht terug. Hij won die set uiteindelijk, maar in de tweede set begon ik beter. In de derde set begon ik goed en kon een paar keer serveren voor de wedstrijd. Het doet pijn dat het dan zo afloopt.”

Kort daarna greep Rune met een van pijn vertrokken gezicht naar zijn rechterschouder en moest hij zich laten behandelen. Even leek de finale van München daardoor net als vorig jaar te eindigen met een opgave. Maar de Deen ging door en probeerde zich terug in de wedstrijd te knokken. Maar Van de Zandschulp bleef uitstekend spelen en brak Rune nog een keer.

Met twee matchpoints op eigen service liet hij vervolgens echter nog even zijn zenuwen de boventoon voeren, waarna hij nog werd terug gebroken. Twee games later verliep zijn servicegame om de wedstrijd alsnog naar zich toe te trekken weer uiterst moeizaam voor de verkrampte Van de Zandschulp. Nadat Rune zijn enkel verzwikte en tot zijn ongenoegen niet nog een medische time-out kreeg, werd de Nederlander opnieuw gebroken, waardoor hij een 5-2 40-15 voorsprong helemaal uit handen gaf.

Maar Van de Zandschulp herpakte zich en brak Rune op 5-5 weer, zichzelf een derde kans gevend om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Maar wéér gaf hij zijn voorsprong op handen. Wéér liet hij twee matchpoints liggen. Sloeg hij vervolgens een dubbele fout op breakpoint tegen, waardoor er een beslissende tiebreak kwam. Daarin was van pijn in de rechterschouder of enkel van Rune niets meer te merken. De Deen won de tiebreak met 7-3 en liet Van de Zandschulp gebroken achter.

En zo werd de finale in München opnieuw een drama voor Van de Zandschulp. Een jaar na zijn teleurstellende eerste ATP-eindstrijd in München liet hij vier matchpoints onbenut en eindigde een intens gevecht met Rune in een mentale kwelling.

Alcaraz op herhaling in Barcelona

Carlos Alcaraz heeft opnieuw het toernooi van Barcelona op zijn naam geschreven. Voor eigen publiek versloeg de titelverdediger de Griek Stefanos Tsitsipas met 6-3 6-4. ,,Het is zo fijn om voor mijn eigen mensen te kunnen spelen en met mijn vrienden en familie erbij. Ik ben heel blij met deze titel”, zei hij na afloop.

De 19-jarige Alcaraz kwam voor het eerst dit jaar in actie op gravel. Hij meldde zich af voor het toernooi in Monte Carlo omdat hij niet helemaal fit was. In Barcelona maakte de nummer 2 van de wereld indruk. Ook in de finale tegen Tsitsipas, die in Barcelona voor de derde keer in de eindstrijd stond, kwam hij nooit echt in de problemen. Het was voor Alcaraz een bijzondere wedstrijd.

Schuurs pakt titel in Stuttgart

Demi Schuurs heeft met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk opnieuw de dubbeltitel bij het toernooi in Stuttgart veroverd. De Limburgse en de Amerikaanse, beiden 29 jaar, versloegen in de finale het Amerikaanse/Mexicaanse duo Nicole Melichar-Martinez/Giuliana Olmos met 6-4 6-1.



Schuurs en Krawczyk stonden voor het eerst dit jaar samen in de eindstrijd van een WTA-toernooi. Op de Australian Open bleven Schuurs en Krawczyk steken in de kwartfinales en in Dubai in de halve finales. De Amerikaanse won onlangs met haar landgenote Danielle Collins wel de dubbeltitel in Charleston.

Koolhof verliest in finale

Wesley Koolhof is er met zijn Britse partner Neal Skupski niet in geslaagd in Barcelona de eerste titel van dit jaar te pakken. In de dubbelfinale van het toernooi in de Spaanse stad verloor het duo van Máximo González en Andrés Molteni. De Argentijnen waren met 6-3 6-7 (8) 10-4 te sterk.