Botic van de Zandschulp kan niet stunten tegen mondiale nummer één Carlos Alcaraz

64 keer match­fixing in tennis leidt tot levenslan­ge verbanning van Chileen

De Chileense tenniscoach Sebastián Rivera is voor het leven verbannen uit het tennis. Hij is schuldig bevonden aan matchfixing. De onafhankelijke integriteitseenheid ITIA registreerde 64 overtredingen en dat is het hoogste aantal dat ooit is vastgesteld bij een speler of coach.

22 september