Botic van de Zandschulp komt er in eerste treffen met Novak Djokovic niet aan te pas

Diede de Groot (25) lijkt onverslaan­baar na ‘calendar slam’: ‘Ik weet heel goed dat ik geen machine ben’

Diede de Groot blijft een klasse apart in het rolstoeltennis. Dankzij haar zege op de US Open afgelopen weekeinde heeft ze voor de tweede keer in haar carrière alle grandslamtoernooien in één kalenderjaar gewonnen. ,,De verbazing is er nu misschien wel een beetje af, maar het blijft heel bijzonder.’’

13 september