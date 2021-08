Botic van de Zandschulp kwalificeert zich ook voor US Open

Primeur voor Griekspoor bij US Open dankzij afzegging Federer

16 augustus De afzegging van Roger Federer voor de US Open, betekent goed nieuws voor de Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor. Hij is rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi, meldt de organisatie. Het wordt voor de Nederlandse nummer 109 van de wereldranglijst zijn debuut in New York.