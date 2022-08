Botic van de Zandschulp loopt tweede ATP-finale mis door teleurstellende nederlaag tegen Adrian Mannarino

De 26-jarige Van de Zandschulp kwam er met name in de eerste set niet aan te pas tegen zijn acht jaar oudere opponent, die liefst 42 plaatsen lager op de wereldranglijst is terug te vinden. In het tweede bedrijf kwam de Nederlander iets beter in zijn spel, maar het bleek niet voldoende.



Zo blijft Van de Zandschulp nog op zijn tweede finaleplaats bij een ATP-toernooi wachten. Eerder dit jaar bereikte hij de eindstrijd in München, maar daarin moest hij geblesseerd opgeven.