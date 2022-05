Botic van de Zandschulp moet in eerste ATP-finale opgeven met medisch probleem

met videoDe eerste ATP-finale van Botic van de Zandschulp is tot een abrupt en dramatisch einde gekomen. Bij een stand van 4-3 in de eerste set verliet de Nederlander een kwartier lang de baan vanwege een ‘medische situatie’. Even later gaf hij op.

Vijftien minuten lang lag het spel stil. Van de Zandschulp was met zijn team de kleedkamer ingegaan met volgens de organisatie een ‘medisch probleem'. Het was duidelijk dat de Veenendaler, die af en toe naar zijn hartstreek greep, benauwd was. Onduidelijk is nog op duizeligheid de reden is. Na het kwartier probeerde hij de draad weer op te pakken, maar na vier punten gaf hij alsnog op. De titel gaat naar zijn 19-jarige tegenstander Holger Rune.

.

Van de Zandschulp stond voor het eerst in een ATP-finale na een superweek in München. De Nederlander begon scherp tegen het Deense supertalent. Maar kort nadat Rune zich met twee games op rij terugvocht naar een stand van 4-3, wees Van de Zandschulp naar zijn borst en verliet hij de baan. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is.

,,Dit is de slechtste manier om een finale te winnen", zei Rune achteraf. ,,Van de Zandschulp begon scherp en opeens was hij weg. Ik wens hem een spoedig herstel.”

Van de Zandschulp was de eerste Nederlandse man in zes jaar die een finale van een ATP-toernooi wist te bereiken. Robin Haase was daarvoor in 2016 in Gstaad de laatste geweest.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.