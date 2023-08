Botic van de Zandschulp na blessureleed zonder hoge verwachtingen naar US Open: ‘Ik moet reëel zijn’

Van de Zandschulp raakte vrij snel na het toernooi in Engeland geblesseerd aan zijn linkerenkel. Hij kwam verkeerd neer tijdens een training met horden. Een oefening die hij naar eigen zeggen 'al duizenden keren’ had gedaan. De schade? Een dikke enkel en een zo goed als afgescheurde enkelband. Daardoor miste hij een aantal graveltoernooien en twee mastertoernooien in Cincinnati en Toronto.

,,Ik was voor mijn blessure net twee weken thuis geweest en daar kwamen er ineens vier bij. Drie weken lang zat ik in een softcase, flexibel gips. Het advies was om mijn been zoveel als mogelijk omhoog te houden dus ik ben veel thuis geweest. Op een bepaald moment was ik er wel weer een beetje klaar mee”, aldus Van de Zandschulp. ,,Hier in Amerika zijn we echt pas weer serieus begonnen met trainen.”

Naast Botic van de Zandschulp komen ook Tallon Griekspoor en Arantxa Rus in actie in New York. Klik hier voor het schema van de Nederlanders op de US Open.

,,Eigenlijk gaat het elke dag beter, maar ik probeer het rustig op te bouwen. Anders loop je de kans van blessure in blessure te vallen. De afgelopen week heb ik veel meer fysiek kunnen werken en ook wat meer trainingsuren kunnen maken, ook qua uithoudingsvermogen. Ik moet zeggen dat het in de trainingen goed gaat, maar wedstrijden zijn toch altijd weer anders. Maar ik moet reëel zijn en beseffen dat het weer wat tijd gaat kosten voordat ik mijn beste tennis ga spelen. Daar heb ik wel weer twee of drie weken voor nodig.”

Dinsdag is de Australiër Jordan Thompson zijn tegenstander. ,,Hij is een harde werker en hij heeft veel terug”, weet de Nederlander. “Hij is bezig aan een ongelooflijk seizoen en zit goed in zijn vel. Het zal een pittige opgave worden.” Geschat wordt dat zijn partij op baan acht rond 20:15 uur Nederlandse tijd begint.

Vorig jaar strandde Van de Zandschulp in de tweede ronde in New York. Hij verloor toen van de Fransman Corentin Moutet.

