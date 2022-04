Botic van de Zandschulp naar kwartfinale Marrakesh, debutante Suzan Lamens strandt in Bogota

Iga Swiatek na zege in Miami nu officieel de nummer 1 van de wereld

De Poolse tennisster Iga Swiatek is officieel de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst. Ze is de opvolger van de Australische Ashleigh Barty, die haar tennisloopbaan heeft beëindigd. Swiatek won afgelopen week het toernooi in Miami.

