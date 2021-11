Botic van de Zandschulp nadert na imponerende week nieuwe mijlpaal

VIDEO Van de Zandschulp strandt na imponeren­de week in halve finales ATP Sint-Petersburg

Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd voor het eerst in zijn loopbaan de finale van een ATP-toernooi te halen. In de halve finale in Sint-Petersburg bleek Marin Cilic vandaag een maatje te groot. De Kroatische nummer 35 van de wereld won in twee sets: 6-3, 6-3.

30 oktober