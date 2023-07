Botic van de Zandschulp onderuit in tweede ronde Wimbledon, alle Nederlanders klaar in Londen

Vandaag ‘Dutch Day’ op Wimbledon: wat zijn de kansen van Griekspoor, Brouwer en Van de Zandschulp?

Op Wimbledon komen woensdag drie Nederlandse mannen in actie, nadat dinsdag amper werd getennist in Londen vanwege hevige regenval. Tallon Griekspoor moet bij de hervatting van zijn eerder afgebroken partij tegen Marton Fucsovics een forse achterstand goedmaken. Ook spelen Botic van de Zandschulp en Gijs Brouwer. De bespiegelingen vooraf van de debutant, de speler in vorm en de man die zoekt naar vertrouwen.