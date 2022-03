Botic van de Zandschulp opent Davis Cup-duel met Canada

Tim van Rijthoven naar finale Italiaanse challenger, Ostapenko wint in Dubai, Bautista Agut in Doha

Tim van Rijthoven heeft zich verzekerd van een plek in de finale van een challengertoernooi in het Italiaanse Forli. De nummer 236 van de wereld was bij de laatste vier de Portugees Nuno Borges, de mondiale nummer 189, met 6-4 6-2 de baas.

19 februari