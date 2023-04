Botic van de Zandschulp opnieuw in finale München na zege op Taylor Fitz

Van de Zandschulp, als vierde geplaatst in München, nam in de beslissende tiebreak een comfortabele 5-0 voorsprong en maakte het bij 6-2 uiteindelijk af. Vorig jaar haalde de Nederlander de finale op het gravel in de Zuid-Duitse stad. Hij gaf toen op tegen Holger Rune. De Deense nummer zeven van de wereld is morgen in de eindstrijd opnieuw zijn tegenstander. Rune was in de halve finale te sterk voor Christopher O‘Connell.