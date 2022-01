Botic van de Zandschulp start 2022 met zege in Melbourne, succesvolle rentree Naomi Osaka

Botic van de Zandschulp heeft een goede start gemaakt in 2022. De 26-jarige Nederlander versloeg de Fransman Adrian Mannarino in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Melbourne in twee sets: 6-4 6-3. Van de Zandschulp, de nummer 57 van de wereld, maakte het binnen 1,5 uur op zijn eerste matchpoint af op de service van Mannarino.

De 33-jarige Fransman is de nummer 71 van de mondiale ranglijst. Van de Zandschulp wist Mannarino in de eerste set een keer te breken en dat deed hij aan het begin van de tweede set nogmaals. Op eigen service kwam de Nederlander amper in de problemen.

Lees ook Zoon Krajicek kwalificeert zich voor het eerst voor challenger

Van de Zandschulp neemt het in de tweede ronde op tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Mackenzie McDonald en Peter Gojowczyk uit Duitsland. Tallon Griekspoor doet ook mee aan het voorbereidingstoernooi op de Australian Open. De nummer 65 van de wereld treft in de eerste ronde de Duitser Dominik Köpfer. Zowel Van de Zandschulp als Griekspoor is geplaatst voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

Lesley Pattinama-Kerkhove

Lesley Pattinama-Kerkhove heeft zich geplaatst voor het WTA-toernooi van Melbourne. De 30-jarige Zeeuwse, nummer 158 van de wereld, versloeg in de laatste ronde van de kwalificaties de Australische Kimberly Birrell in twee sets: 6-4 6-4.



In de eerste ronde van het hoofdtoernooi neemt Pattinama-Kerkhove het weer op tegen een Australische, Seone Mendez. De 22-jarige Mendez, 239e op de mondiale ranglijst, doet met een wildcard mee in Melbourne. Arantxa Rus is bij de vrouwen als enige Nederlandse rechtstreeks toegelaten tot de Australian Open, het grandslamtoernooi in Melbourne dat op 17 januari begint. Rus, nummer 64 van de wereld, start haar seizoen vermoedelijk volgende week in Sydney.

Naomi Osaka

Naomi Osaka heeft in Melbourne haar rentree op de WTA Tour gevierd met een moeizame zege op Alizé Cornet. De als eerste geplaatste Osaka, die voor het eerst sinds de US Open weer in actie kwam, versloeg de Française in de Rod Laver Arena in drie sets: 6-4 3-6 6-3. De 24-jarige Japanse gaf in de tweede set een voorsprong van 3-1 weg.

Volledig scherm Naomi Osaka. © EPA

,,Ik maakte veel onnodige fouten, maar dat had ik ook wel verwacht, aangezien dit weer mijn eerste partij was”, zei Osaka, de voormalig nummer 1 van de wereld die is afgezakt naar de dertiende plek. “Ik was heel nerveus.”

Nick Kyrgios meldt zich af

Nick Kyrgios heeft zich op het laatste moment afgemeld voor het ATP-toernooi van Melbourne, dat dient als voorbereiding op de Australian Open. Kyrgios (26) voelt zich al een aantal dagen niet goed. ,,Ik heb diverse coronatests gehad, die allemaal negatief waren”, aldus de Australiër, die vanwege fysieke problemen is afgezakt naar de 93e plaats op de wereldranglijst.



Volgens de organisatie heeft Kyrgios zich vanwege astmatische klachten afgemeld. De Australiër zou in Melbourne zijn rentree maken na een knieblessure, die hem de laatste maanden van vorig jaar aan de kant hield. Kyrgios speelde eind september zijn laatste partij op de Laver Cup in Boston. Hij nam daarna een pauze om zijn knie rust te geven en zich voor te bereiden op de Australian Open.



Kyrgios, winnaar van zes ATP-titels, heeft een wildcard gekregen voor het toernooi van volgende week in Sydney. Dat is de laatste ‘opwarmer’ voor het grandslamevenement in Melbourne.

De viervoudig grandslamwinnares, die vorig jaar voor de tweede keer de Australian Open won, besloot begin september na haar uitschakeling in de derde ronde van de US Open een pauze te nemen. Osaka onthulde vorig jaar met mentale problemen te kampen. ,,Ik weet echt niet wanneer ik mijn volgende wedstrijd zal spelen”, verklaarde ze toen in tranen. ,,Ik denk dat het het beste is dat ik een pauze neem. Als ik een wedstrijd win, ben ik niet eens gelukkig. Het voelt dan eerder als een opluchting. En als ik verlies, ben ik erg droevig. Dat is niet meer normaal.”

In Melbourne, op het voorbereidingstoernooi op de Australian Open, keerde Osaka terug op de baan. ,,Ik houd van New York, maar de Australian Open is mijn favoriete grandslam. Ik vind het geweldig om hier te spelen.”

Bekijk hieronder onze sportvideo's: