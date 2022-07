Botic van de Zandschulp treft vandaag Rafael Nadal op Centre Court in achtste finales Wimbledon

Centre Court

Het duel tussen Van de Zandschulp en Nadal wordt op het Centre Court gespeeld. Het is de derde wedstrijd na 14.30 uur Nederlandse tijd, na een mannenwedstrijd en een duel uit het vrouwentoernooi. De verwachting is dat de Nederlander pas na 18.00 uur de baan op gaat.



Van de Zandschulp kan de eerste Nederlander worden in de kwartfinales sinds Kiki Bertens in 2018. In 2004 stond er voor het laatst een Nederlandse man bij de laatste acht: Sjeng Schalken.