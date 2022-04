Botic van de Zandschulp via Amerikaan naar tweede ronde in München

Naomi Osaka noemt Stefanos Tsitsipas ‘grappig ventje’ na controver­siële uitspraken

Uitspraken van Stefanos Tsitsipas na zijn vierderondepartij in Miami hebben voor heibel gezorgd in de tennissport. Tsitsipas vindt dat vrouwen pas gelijk betaald hoeven te worden als ze ook vijf sets gaan spelen. Bij collega Naomi Osaka schoot die opmerking in het verkeerde keelgat.

30 maart