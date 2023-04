Botic van de Zandschulp walst over vermoeide Karatsev heen en bereikt kwartfinales in München

met video Holger Rune ruziet met publiek en moet mastersti­tel Monte Carlo aan Andrej Roeblev laten

Andrej Roeblev heeft in Monte Carlo zijn eerste masterstitel gewonnen. De nummer zes van de wereld versloeg in de finale op het gravel in Monaco de Deense tiener Holger Rune: 5-7 6-2 7-5. Rune gaf in de beslissende set een voorsprong van 4-1 uit handen.