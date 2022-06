Botic van de Zandschulp ziet nieuwe ontmoeting met Nadal wel zitten: ‘Gras beste ondergrond tegen hem’

Botic van de Zandschulp heeft voor het eerst in zijn carrière de derde ronde op Wimbledon bereikt. De als 21ste geplaatste Nederlander kwam tegen Emil Ruusuvuori een stroeve start te boven: 3-6, 6-1, 6-4, 6-4. Daarmee nam Van de Zandschulp revanche voor zijn nederlaag eerder deze maand in de eerste ronde van de Libéma Open, toen hij zich liet verrassen door de Fin.

De Veenendaler volgt daarmee het voorbeeld van Tim van Rijthoven, die gisteren al de derde ronde bereikte. De andere Nederlandse man in het enkelspel, Tallon Griekspoor, werd in de tweede ronde uitgeschakeld. Het was voor het eerst in twintig jaar dat drie Nederlandse mannen de tweede ronde haalden op het prestigieuze tennistoernooi.

Zaterdag neemt Van de Zandschulp het bij de laatste 32 op tegen Richard Gasquet, die de Amerikaan Mackenzie McDonald in vier sets de baas was. Gasquet is de nummer 69 van de wereld, maar stond ooit zevende. In de vierde ronde wacht Van de Zandschulp mogelijk een krachtmeting met 22-voudig grandslamkampioen Rafael Nadal.

Grasseizoen

Waar Van de Zandschulp in eigen land moeizaam aan het grasseizoen begon, is zijn spel gedurende het seizoen flink verbeterd. Onlangs haalde hij al de halve finales op het voorbereidingstoernooi van Queen’s.

De Nederlander begon wel moeizaam aan het duel op baan 18 en verloor de eerste vijf punten. Hij stond al snel een break achter en wist die niet ongedaan te maken. In de tweede set kantelde de wedstrijd en kwam Van de Zandschulp snel met 5-0 voor. Hij stond in het restant geen servicegame meer af.

Wanneer de nummer 25 van de wereldranglijst onder druk stond in zijn eigen servicegames kwam hij met sterke services of goede passeerslagen. Na 2 uur en 23 minuten maakte hij het af met een lovegame.

Op Wimbledon zijn dit jaar geen punten voor de wereldranglijst te verdienen. Dat besluit hebben tennisbonden ATP en WTA genomen als reactie op de beslissing van Wimbledon om de Russische en Belarussische tennissers te weren.

Tevreden over spel

,,Ik speel nu wat meer naar voren dan in het begin van het grasseizoen. Maar ik moet zeggen dat ik de overgang van gravel naar gras lastig vond”, bekende Van de Zandschulp (26), die de derde ronde haalde op Roland Garros. Hij verloor vorige maand in Parijs van Rafael Nadal. ,,Als ik op Roland Garros de tweede week had gehaald, dan had ik Rosmalen waarschijnlijk afgezegd. Nu was het op het randje. Een toernooi in eigen land zeg je niet zomaar af.”

Tegen Ruusuvuori liet Van de Zandschulp donderdag op baan 18 een matige eerste set volgen door drie goede sets. ,,In de eerste set was ik er niet helemaal bij en ik bewoog heel slecht. Misschien was ik niet meer gewend zo vroeg te spelen. Ik moest mezelf echt een soort van aanzetten”, aldus de nummer 25 van de wereld.

,,Ik was een beetje lui in het begin en had opstartproblemen. Vanaf de tweede set ging het beter. Ik speelde na de eerste set met meer druk en daardoor kwam hij veel meer onder druk te staan. Ik hou ervan om drie gewonnen sets te spelen, want als je de eerste verliest heb je nog voldoende tijd om het goed te maken.”

Voor de derde keer dit jaar haalde Van de Zandschulp de derde ronde op een grand slam. ,,Ik laat een heel consistent niveau zien gedurende het hele jaar en dat wil ik graag doorzetten. Ik hoop hier natuurlijk nog verder te komen”, zei Van de Zandschulp.

Later op donderdag moet de Nederlander nog dubbelen, maar dat is mogelijk de laatste keer. ,,Ik heb besloten vanaf nu niet meer te gaan dubbelen op de grandslamtoernooien”, aldus de Nederlander, die zijn krachten wil sparen voor het enkelspel. ,,Gelukkig heb ik vrijdag een dag vrij.”

Na een dag rust is Richard Gasquet zaterdag zijn tegenstander. Een duel met Rafael Nadal lonkt, al speelt de 35-jarige Spanjaard zijn tweede ronde nog. ,,Gras is wel de beste ondergrond om hem te treffen. Het liefst speel ik wel tegen hem als ik verder kom, ja. Al zou dat misschien anders zijn als er wel om punten zou worden gespeeld.”

Volledig scherm Botic Van De Zandschulp © AP