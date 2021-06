Djokovic komt op Roland Garros goed weg tegen tiener Musetti

Novak Djokovic heeft zich, na een merkwaardige wedstrijd, geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De Serviër had lange tijd grote moeite met de 19-jarige Lorenzo Musetti en keek tegen een 2-0 achterstand in sets aan. Bij een stand van 4-0 in de vijfde set gaf de fysiek aangeslagen Musetti ontgoocheld op. De setstanden waren: 6-7 (7) 6-7 (2) 6-1 6-0 4-0.

Musetti speelde het eerste deel van de wedstrijd geweldig. Hij vocht voor elke bal pakte en pakte de eerste twee sets na een tiebreak. Het waren de negende en tiende tiebreak in de carrière van de Italiaan. Hij won ze opvallend genoeg alle tien. De spanning bij Djokovic nam zienderogen toe. Waar de jonge Italiaan met flair en aanvallend tennis het beperkt aanwezige publiek op de banken kreeg, leek Djokovic wat onzeker. Het komt zelden voor dat iemand Djokovic structureel de baas is in de rally, maar Musetti kreeg het twee sets lang voor elkaar. Keer op keer legde de Servië het af na een lange slagenwisseling. Twee dagen geleden sloeg Musetti al de bal van het toernooi.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Djokovic leek rijp voor de slacht, maar de nummer 1 van de wereld wist de wedstrijd volledig om te draaien. In het restant van de partij liet Djokovic de jonge Italiaan alle hoeken van het centre court zien. ‘Djoker’ begon beter te spelen en de derde set was in een vloek en een zucht voorbij. Het werd 6-1 voor de Serviër. Musetti maakte zeer veel onnodige fouten en deze trend zette zich door in de vierde set. De Italiaan verloor de eerste vier games zonder een punt te winnen. Djokovic controleerde de partij volledig en had slechts 41 minuten nodig om de derde en de vierde set te pakken.

Dit betekende dat er een allesbeslissende vijfde set aan te pas moest komen op Court Philippe Chatrier. Het verzet van Musetti was echter volledig gebroken. Musetti leverde zijn servicegame direct in Djokovic liet zijn prooi niet meer los. Musetti leek zijn lies geblesseerd te hebben en in de vijfde set moest hij opgeven. Het stond toen al 4-0 voor Djokovic.