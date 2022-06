Britse publiekslieveling Raducanu na twee rondes klaar op Wimbledon

Lesley Pattinama-Kerkhove loopt hoofdtoer­nooi Wimbledon mis

Lesley Pattinama-Kerkhove is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi van Wimbledon te bereiken. De 30-jarige Nederlandse verloor in de derde en laatste kwalificatieronde met 7-6 (3) 7-5 van de Amerikaanse Christina McHale.

23 juni