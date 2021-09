Britse sensatie Raducanu (18) wint als qualifier de US Open, zonder een set te verliezen: ‘Bedankt New York!’

Zaterdag was er in het Arthur Ashe Stadium vanaf het eerste punt sprake van een echte strijd tussen de onervaren finalisten. Raducanu liep na een lange tweede game meteen uit naar 2-0, maar Fernandez kwam direct terug. Het ging tot 5-4 gelijk op, waarna de Britse in de tiende game haar vierde setpunt benutte.



In de tweede set liep Raducanu met indrukwekkend en agressief tennis uit naar 5-2. Ze kreeg twee wedstrijdpunten op de service van de linkshandige Fernandez, maar de Canadese werkte die weg. Een game later mocht Raducanu voor de titel serveren. Toen ze tegen een breakpoint aankeek, liep ze een wond aan haar knie op, waardoor ze een medische behandeling moest ondergaan.



Na de onderbreking liet Raducanu zich niet afleiden en besliste de strijd na een uur en 51 minuten met een ace. ,,Ik heb denk ik aangetoond dat alle speelsters in het schema kans hebben om te winnen’’, zei ze na afloop. ,,De toekomst van het vrouwentennis is geweldig, net als de breedte. Bedankt New York, vanaf de eerste kwalificatiewedstrijd heb ik me thuis gevoeld. Jullie hebben me door moeilijke momenten heen gesleept.’’



Voor haar volgende toernooi zal Raducanu geen kwalificaties meer hoeven te spelen. Ze maakt op de wereldranglijst een reuzensprong van 127 plaatsen. Vanaf maandag is ze de nummer 23 van de wereld.



Fernandez stond tijdens de prijzenceremonie stil bij de bijzondere dag voor de stad New York. Precies twintig jaar geleden werd de stad getroffen door terroristische aanslagen. ,,Ik hoop dat ik in mijn loopbaan net zo sterk en veerkrachtig kan zijn als de stad New York”, sprak de Canadese emotioneel, waarna ze luid applaus ontving van het publiek.