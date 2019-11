Britse tennissers in Davis Cup snel klaar met Duitsers

Daviscup Finals Djokovic leidt Servië naar kwartfina­les

21 november De Servische tennissers hebben zich bij de Daviscup Finals in Madrid geplaatst voor de kwartfinales. Novak Djokovic boekte tegen Frankrijk de beslissende tweede overwinning in het enkelspel door Benoît Paire in twee sets (6-3 6-3) te verslaan. Eerder had Filip Krajinovic al gewonnen van Jo-Wilfried Tsonga: 7-5 7-6 (5).