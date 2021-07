Britse tienersensatie met wildcard verovert harten op Wimbledon

Sabalenka vrij moeizaam ronde verder

30 juni Aryna Sabalenka staat in de derde ronde van het grandslamtoernooi van Wimbledon. De Wit-Russische tennisster had het tegen de Britse Katie Boulter niet eenvoudig. Sabalenka won op het Centre Court in drie sets van de nummer 219 van de wereld: 4-6 6-3 6-3. De partij duurde langer dan 2 uur.