Buzarnescu te sterk voor Bertens in Eastbourne

Bertens was in de eerste ronde vrijgeloot. Ze kwam tegen de dertigjarige Buzarnescu al vroeg in de eerste set op achterstand. Maar Bertens slaagde erin om terug te breken en bracht de stand op gelijke hoogte (3-3). Daarna wist ze haar tegenstandster opnieuw te breken en won de set met 6-3. In de tweede set liep Bertens al snel uit naar 5-2. De 26-jarige Wateringse gaf daarna vier games op rij uit handen. In de tiebreak ging de winst naar Buzarnescu. In de derde set hadden beide speelsters moeite om hun servicegame te behouden.