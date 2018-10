Camila Giorgi wint in Linz tweede WTA-titel uit loopbaan

Pliskova loopt uit op Bertens in strijd om WTA Finals

12 oktober In de strijd om het achtste en laatste ticket voor de WTA Finals eind deze maand in Singapore lijkt Karolina Pliskova in China aan de winnende hand. De 26-jarige Tsjechische heeft bij het hardcourttoernooi in Tianjin de halve finales bereikt. De nummer één van de plaatsingslijst versloeg de Britse Katie Boulter in drie sets: 5-7 6-0 6-3.