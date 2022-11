Canada verslaat Australië in finale en pakt zijn eerste Davis Cup

Oranje had Canada in maart nog verslagen om een plek in de Finals, maar het land mocht alsnog naar het eindtoernooi in Málaga na de uitsluiting van Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Australië, dat al 28 keer het landentoernooi won, was eerder deze week in de kwartfinales te sterk voor de Nederlandse tennissers.



Auger-Aliassime versloeg Alex de Minaur, die achttien plekken lager staat op de wereldranglijst, met 6-3, 6-4 in Spanje.