Canadese tennissers verslaan Italië en plaatsen zich voor eindstrijd Davis Cup Finals

Na het enkelspel was de stand in evenwicht. De Italiaan Lorenzo Sonego won de eerste wedstrijd met 7-6 (4), 6-7 (5), 6-4 van Denis Shapovalov. Auger-Aliassime trok de stand gelijk door Lorenzo Musetti met 6-3 6-4 te verslaan en zorgde daarna aan de zijde van Pospisil voor het Canadese succes.

In de finale neemt Canada het zondag op tegen Australië, dat in de kwartfinales te sterk was voor Nederland. De Canadezen staan voor de tweede keer in de finale. De Australiërs waren 28 keer succesvol in de landenwedstrijd.