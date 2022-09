Captain Paul Haarhuis in ‘luxepositie’ voor selectie Davis Cup Finals

Captain Paul Haarhuis had bij het samenstellen van zijn selectie voor de Davis Cup Finals een luxepositie. Illustratief was dat hij dubbelspecialist Jean-Julien Rojer, die op de US Open zijn tweede grandslamtitel van het jaar kan veroveren, niet meeneemt naar Glasgow. Ook Robin Haase, tot enkele jaren geleden nog de onbetwiste kopman, is er voor het eerst niet bij.

Twee mannen die tot de top 50 van de wereld in het enkelspel behoren, één die op de rand van de mondiale top 100 staat en twee dubbelaars die tot de wereldtop behoren. Haarhuis weet ook dat het Nederlandse tennis er sinds zijn aanstelling beduidend minder voor heeft gestaan.

,,Hier op het Nationaal Training Centrum waren de afgelopen jaren altijd een stuk of acht jongens met elkaar aan het trainen. Ze hebben elkaar omhooggeduwd en Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor hebben daar een voortrekkersrol in genomen. Toen dacht iemand als Tim van Rijthoven ook: ik heb ook wapens, blijkbaar kan het bij mij ook gebeuren. Het is het gevolg van allemaal op één plek trainen.”



Van Rijthoven bekende vandag bij de vooruitblik op de Finals dat hij ‘als derde man meegaat’. Volgens Haarhuis is het echter nog geen uitgemaakte zaak dat Van de Zandschulp en Griekspoor de singles voor hun rekening gaan nemen.

,,Dat zegt hij in al zijn bescheidenheid”, aldus Haarhuis. ,,Het is jammer dat zowel hij als Tallon heel weinig wedstrijden hebben gespeeld, waardoor je niet kan zeggen: hij of hij is de man in vorm. Ze zijn allebei een beetje zoekende.”

Volgens Haarhuis wordt de komende dagen meer duidelijk. Het team vliegt vrijdag naar Schotland. ,,De komende dagen gaan we trainen en ondervinden hoe de banen zijn, wie er goed speelt, wie er fris is en wie vertrouwen heeft om die wedstrijden te gaan spelen”, aldus Haarhuis. ,,En dan moet ik maandag hopelijk een moeilijke keuze maken. Het is een luxepositie.”

Dubbelaar Wesley Koolhof voegt zich later bij de ploeg. Hij en Matwé Middelkoop kregen de voorkeur boven Rojer, die deze zomer Roland Garros op zijn naam schreef en op de US Open in de halve finales staat, overigens tegenover Koolhof.

,,Die keuze is gemaakt op basis van het feit dat Wesley de laatste twee jaar de meest constante dubbelaar is geweest”, aldus de captain. ,,Hij en Rojer hebben een tijdje samen gespeeld en dat was geen succes. Bovendien staan ze allebei op rechts. Ik heb dus niet voor de beste dubbelaars gekozen, maar voor het beste team.”